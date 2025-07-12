Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими событиями, заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

"Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако (оно - ред.) примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.

Источник: РИА новости