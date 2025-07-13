Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Пирамиду Хеопса возвели квалифицированные наемные рабочие, а не рабы.

К такому выводу пришла экспедиция под руководством экс-министра древностей Египта и археолога Захи Хавасса, о чем он сообщил в подкасте Matt Beall Limitless.

Доказательствами стали древние надписи и гробницы строителей, обнаруженные с помощью современных технологий.

Используя 3D-технологии визуализации, команда Хавасса исследовала труднодоступные помещения внутри пирамиды. Там были обнаружены граффити, оставленные рабочими бригадами в 2500-х годах до н. э.

Господин Хавасс признал, что в конце XVIII и XIX веках некоторым европейским исследователям удалось проникнуть внутрь и оставить свои имена, выцарапанные на камне. «Но надписи, которые мы обнаружили, явно намного старше, это оригинальные граффити, оставленные древнеегипетскими рабочими»,— добавил доктор Хавасс. Он исключил возможность подделки из-за сложности доступа в эти зоны.

Ключевым доказательством стали гробницы к югу от пирамиды, где похоронены сами строители. В них найдены статуи рабочих и иероглифические титулы, например «смотритель за одной из сторон пирамиды». «Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид»,— пояснил Хавасс.

Открытия указывают на организованный труд: рабочие были задействованы непрерывно с одним выходным в десять дней. Эту версию поддерживает директор Центра египтологических исследований РАН Сергей Иванов.

Пирамида Хеопса (ок. 2560 г. до н. э.) высотой 146,6 м — крупнейшая в Гизе. Ранее господствовала версия античных историков об участии в ее строительстве 100 тыс. рабов. Транспортировка каменных блоков (весом до 2,5 т) осуществлялась по каналам от Нила, что подтвердили находка папируса надсмотрщика по имени Мерер в 2013 году и исследование древнего русла реки.

Источник: Weekend