 Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

First News Media19:40 - Сегодня
Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Пирамиду Хеопса возвели квалифицированные наемные рабочие, а не рабы.

К такому выводу пришла экспедиция под руководством экс-министра древностей Египта и археолога Захи Хавасса, о чем он сообщил в подкасте Matt Beall Limitless.

Доказательствами стали древние надписи и гробницы строителей, обнаруженные с помощью современных технологий.

Используя 3D-технологии визуализации, команда Хавасса исследовала труднодоступные помещения внутри пирамиды. Там были обнаружены граффити, оставленные рабочими бригадами в 2500-х годах до н. э.

Господин Хавасс признал, что в конце XVIII и XIX веках некоторым европейским исследователям удалось проникнуть внутрь и оставить свои имена, выцарапанные на камне. «Но надписи, которые мы обнаружили, явно намного старше, это оригинальные граффити, оставленные древнеегипетскими рабочими»,— добавил доктор Хавасс. Он исключил возможность подделки из-за сложности доступа в эти зоны.

Ключевым доказательством стали гробницы к югу от пирамиды, где похоронены сами строители. В них найдены статуи рабочих и иероглифические титулы, например «смотритель за одной из сторон пирамиды». «Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид»,— пояснил Хавасс.

Открытия указывают на организованный труд: рабочие были задействованы непрерывно с одним выходным в десять дней. Эту версию поддерживает директор Центра египтологических исследований РАН Сергей Иванов.

Пирамида Хеопса (ок. 2560 г. до н. э.) высотой 146,6 м — крупнейшая в Гизе. Ранее господствовала версия античных историков об участии в ее строительстве 100 тыс. рабов. Транспортировка каменных блоков (весом до 2,5 т) осуществлялась по каналам от Нила, что подтвердили находка папируса надсмотрщика по имени Мерер в 2013 году и исследование древнего русла реки.

Источник: Weekend

Поделиться:
377

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

Спорт

Сборная Азербайджана завершила ЧЕ победой над Молдовой

Политика

Эрдоган: Мы внимательно следим за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Черногорию

В мире

ЕС отложил введение ответных пошлин против США

В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

ХАМАС готов вернуться к катарскому плану вывода войск Израиля из Газы

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

25-летнюю индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Макрона раскритиковали за флирт с Кейт Миддлтон на банкете: «Какой же мерзавец»

Глава МЧС РФ прибыл в Баку

С начала конфликта Азербайджан оказал Украине помощь на $42 млн

Последние новости

ЕС отложил введение ответных пошлин против США

Сегодня, 21:40

В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

Сегодня, 21:22

Жителей Абшерона предупредили о неблагоприятной жаркой погоде

Сегодня, 21:00

В Габале спасли малыша, оставшегося одного за закрытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

ХАМАС готов вернуться к катарскому плану вывода войск Израиля из Газы

Сегодня, 20:21

Сборная Азербайджана завершила ЧЕ победой над Молдовой

Сегодня, 20:01

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Сегодня, 19:40

ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 45 млн. долларов

Сегодня, 19:19

В Нахчыване дядя убил племянника - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:59

Российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области Украины

Сегодня, 18:40

Азербайджан на Всемирной летней Универсиаде представят более 70 спортсменов

Сегодня, 18:20

Маск потребовал от Трампа раскрыть информацию по делу Эпштейна

Сегодня, 18:00

Авиаудары Израиля повлияли на экологию Тегерана

Сегодня, 17:40

Эрдоган: Мы внимательно следим за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 17:20

МИД Азербайджана поздравил Черногорию

Сегодня, 17:01

Министерство обороны представило еженедельный обзор

Сегодня, 16:40

В Сальянском районе автомобиль упал в канал, погибли 3 человека - ФОТО

Сегодня, 16:20

Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

Сегодня, 16:00

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Сегодня, 15:40

Установлено местонахождение пропавшей в Исмаиллы 40-летней женщины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45