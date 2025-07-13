Сборная Азербайджана выиграла этап Женской серии в Бухаресте

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 стала победителем этапа Женской серии, проходившего в Бухаресте (Румыния), сообщает İdman.biz.

В финальном поединке азербайджанские баскетболистки одержали победу над американским клубом «Сиэтл» со счетом 21:18.

Ранее, в напряженном матче наши спортсменки обыграли одну из фавориток турнира - сборную Китая - 21:17. Благодаря этой победе азербайджанская команда вышла в полуфинал, где одолела румынский клуб «Рапид Бухарест» - 21:18.