Под Лондоном упал при взлете бизнес-джет - ВИДЕО

Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта Саутенд под Лондоном.

Как передает ТАСС, по информации газеты Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft B200, направлявшемся в Нидерланды.

По информации издания, самолет должен был взлететь в 15:45 по местному времени (18:45 по Баку), а пунктом назначения был указан голландский город Лелистад. На данный момент нет информации о том, сколько человек находились на борту двухмоторного турбовинтового самолета.

Британские СМИ и соцсети публикуют фото сильного пожара и черных клубов дыма на месте инцидента.

Все рейсы из Саутенда, расположенного в графстве Эссекс, отменены.