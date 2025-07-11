Лето 2025: аномальная жара охватила планету и уносит жизни

Лето 2025 года стремительно становится символом нового климатического порядка: от Европы до Азии планета задыхается от жары, бьющей все исторические рекорды.

Уже к началу июля ученые сообщают о тревожных последствиях в виде тысячи жертв, разрушенной инфраструктуры и городах, где люди прячутся от солнца не на пляжах, а в библиотеках и супермаркетах.

По данным, опубликованным 9 июля агентством Reuters, в результате последней волны аномальной жары, которая накрыла Европу с 23 июня по 2 июля, в 12 крупнейших городах континента умерли как минимум 2300 человек. Исследование, подготовленное специалистами из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показало, что 1500 случаев этих смертей напрямую связаны с климатическими изменениями. Таким образом, глобальное потепление добавило к температурному пику от двух до четырёх градусов, сделав зной не просто опасным, а смертоносным. Особенно пострадали пожилые люди, на которых пришёлся подавляющий процент смертей. Жара в Испании и на юге Франции превысила отметку в 40 градусов Цельсия, на Пиренеях начались лесные пожары, а власти Италии и Германии экстренно переводили больницы в «жаростойкий» режим работы. Европейская служба Copernicus уже признала июнь самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Западной Европе.

И такая ситуация не только в Европе. Восточный Китай с начала июля оказался в эпицентре экстремального теплового удара. В провинциях Шаньдун и Цзянсу столбики термометров превысили 40°C, несмотря на то что традиционный сезон саньфу - самые жаркие дни года - официально начинается лишь в середине июля.

В Циндао, где в последние дни регистрируются рекордные температуры, погиб охранник студенческого общежития. Причины не уточняются, но в социальных сетях смерть связывают с тепловым ударом. Тем временем в Турции средняя температура июня составила 23 градуса и это на 1,2 градуса выше нормы, рассчитанной по историческим данным 1991–2020 годов. В Москве и Подмосковье также жара держится на отметке +34…+36, и, по прогнозам, продлится ещё как минимум неделю. Врачи призывают избегать улиц в дневное время и предупреждают о росте госпитализаций из-за обезвоживания и сердечно-сосудистых осложнений.

Международные эксперты бьют тревогу: волны экстремальной жары уже не исключение, а новая реальность.

По мере роста глобальных температур такие климатические события будут происходить всё чаще, становясь длиннее и опаснее. Климатологи говорят о том, что мы вступили в эпоху, где жара больше не сезонное неудобство, а угроза жизни.

Источники: BBC, DailySabah, Reuters

Джамиля Суджадинова