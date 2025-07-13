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Путин раскрыл причину самоликвидации СССР

First News Media22:00 - 13 / 07 / 2025
Путин раскрыл причину самоликвидации СССР

Советский Союз «совершил аутодафе», потому что страна хотела более прочных отношений с Западом, чтобы стать частью «цивилизованного мира».

Как передает Газета.ру, об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«СССР совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; [тогда] в том числе <...> исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — заявил он.

По словам Путина, после этого западные страны решили, что если СССР больше нет, то можно не соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Он добавил, что Запад пытался перекроить РФ под свои интересы после развала СССР, однако российская сторона поняла, что стране необходимо отстаивать свои интересы.

В ходе этого же интервью глава государства подчеркнул, что Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.

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