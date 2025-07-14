В РФ свыше 30 человек отравились хлором в термальном комплексе

В термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в региональный токсикологический центр были доставлены 19 пациентов. 14 человек госпитализировали, 13 из них находятся в состоянии легкой степени тяжести, один — средней тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

По словам представителя центра отдыха, из-за ошибки одного из сотрудников технической службы по всему комплексу распространился крайне неприятный запах хлора. Сотрудники спасательной службы получили отравление и лежат под капельницами. Сначала комплекс был закрыт, но после обеда его вновь открыли для посетителей.