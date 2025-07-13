ХАМАС готов вернуться к катарскому плану вывода войск Израиля из Газы

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово вернуться к предложенному Катаром в январе 2025 года плану вывода вооруженных сил Израиля из сектора Газа и может пойти на незначительные уступки.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники.

По их сведениям, представители ХАМАС в ходе консультаций в Дохе выразили готовность движения вернуться к обсуждению плана вывода израильской армии из сектора Газа, представленного катарскими переговорщиками в начале 2025 года. Документ предполагает отвод войск еврейского государства с занимаемых ими позиций на 700 м вглубь от границы палестинского анклава, а также на 400 м в отдельных районах сектора.

Как отметили источники Al Arabiya, ХАМАС может проявить гибкость в том, что касается корректировок некоторых пунктов этого плана. При этом движение полностью отвергает сохранение израильских подразделений на так называемой оси «Мораг», которая пересекает сектор Газа с востока на запад между городами Рафах и Хан-Юнис. Руководство движения считает, что нахождение военнослужащих Израиля в этом районе будет препятствовать возвращению в Рафах около 400 тыс. палестинцев.