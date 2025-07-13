 В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

First News Media21:22 - Сегодня
В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

Столкновения между радикально настроенными местными жителями и мигрантами продолжаются в городе Торре-Пачеко на юге Испании. Гражданская гвардия обеспечивает правопорядок.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета La Verdad.

"Скопление людей было похоже на столкновение двух лагерей, между которыми Гражданская гвардия постоянно создавала барьер, чтобы предотвратить бойню и серьезные травмы", - прокомментировала инцидент представитель правительства Мариола Гевару.

По информации газеты, после нападения на местного жителя, радикалы устроили охоту на мигрантов, пытаясь найти их по местам проживания. Это вызвало ответную реакцию со стороны группы мигрантов, в результате чего начались столкновения. Есть задержанные и пострадавшие.

Гевару обратилась к Валенсии с просьбой о введении подразделения Гражданской гвардии Испании по борьбе с беспорядками. По ее словам, каждая улица Торре-Пачеко патрулируется силами безопасности, ведется расследование инцидента.

Поделиться:
141

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

Спорт

Сборная Азербайджана завершила ЧЕ победой над Молдовой

Политика

Эрдоган: Мы внимательно следим за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Черногорию

В мире

ЕС отложил введение ответных пошлин против США

В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

ХАМАС готов вернуться к катарскому плану вывода войск Израиля из Газы

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Глава МЧС РФ прибыл в Баку

Макрона раскритиковали за флирт с Кейт Миддлтон на банкете: «Какой же мерзавец»

Принцу Джорджу с 12 лет запретят поездки с семьей в целях безопасности

25-летнюю индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Последние новости

ЕС отложил введение ответных пошлин против США

Сегодня, 21:40

В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

Сегодня, 21:22

Жителей Абшерона предупредили о неблагоприятной жаркой погоде

Сегодня, 21:00

В Габале спасли малыша, оставшегося одного за закрытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

ХАМАС готов вернуться к катарскому плану вывода войск Израиля из Газы

Сегодня, 20:21

Сборная Азербайджана завершила ЧЕ победой над Молдовой

Сегодня, 20:01

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Сегодня, 19:40

ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 45 млн. долларов

Сегодня, 19:19

В Нахчыване дядя убил племянника - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:59

Российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области Украины

Сегодня, 18:40

Азербайджан на Всемирной летней Универсиаде представят более 70 спортсменов

Сегодня, 18:20

Маск потребовал от Трампа раскрыть информацию по делу Эпштейна

Сегодня, 18:00

Авиаудары Израиля повлияли на экологию Тегерана

Сегодня, 17:40

Эрдоган: Мы внимательно следим за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 17:20

МИД Азербайджана поздравил Черногорию

Сегодня, 17:01

Министерство обороны представило еженедельный обзор

Сегодня, 16:40

В Сальянском районе автомобиль упал в канал, погибли 3 человека - ФОТО

Сегодня, 16:20

Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

Сегодня, 16:00

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Сегодня, 15:40

Установлено местонахождение пропавшей в Исмаиллы 40-летней женщины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45