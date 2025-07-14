Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдову в качестве «тарана» в вероятном вооруженном конфликте с Россией.

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«НАТО превращает Молдову в новый военный таран против России, - указано в сообщении. - По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в «передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине».

В СВР также сообщили, что граждане Молдовы должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий с российскими войсками по планам НАТО.

«Однако главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий с российскими войсками. Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры», - указывается в сообщении.

Источник: ТАСС