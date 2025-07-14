В России три человека погибли от удара молнии у водоема

Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области.

Еще трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По предварительной информации, в селе Бунырево молния ударила в людей. Пострадали шесть человек, из которых три погибли, в том числе один ребенок», - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе организована проверка. Следователи осматривают место происшествия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.