МВД обратилось к водителям двухколесного транспорта
Сотрудники дорожной полиции продолжает проводить рейды и профилактические меры, направленные на снижение числа аварий с участием двухколёсного транспорта.
Как сообщили в МВД, в ходе этих мероприятий выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, в частности, те, кто превышает скорость или выполняет опасные маневры. С такими нарушителями проводятся профилактические беседы.
Водителям напоминают о нормах законодательства и предупреждают об опасностях, которые создает игнорирование ПДД для окружающих. В случае серьезных нарушений применяются строгие меры.
В МВД вновь призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.
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