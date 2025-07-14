МВД обратилось к водителям двухколесного транспорта

Сотрудники дорожной полиции продолжает проводить рейды и профилактические меры, направленные на снижение числа аварий с участием двухколёсного транспорта.

Как сообщили в МВД, в ходе этих мероприятий выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, в частности, те, кто превышает скорость или выполняет опасные маневры. С такими нарушителями проводятся профилактические беседы.

Водителям напоминают о нормах законодательства и предупреждают об опасностях, которые создает игнорирование ПДД для окружающих. В случае серьезных нарушений применяются строгие меры.

В МВД вновь призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.