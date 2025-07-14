Из-за «расизма» в США переехала в Россию, где вновь столкнулась с расизмом - ВИДЕО

Чернокожая россиянка Франсин Вилла пожаловалась на избиение и оскорбления на расовой почве со стороны соседей в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»

Франсин Вилла - потомок Джорджа Тайнса, одного из афроамериканцев, приехавших в Советский Союз в 1930-х годах. Она родилась в Москве, но в детстве уехала с матерью в США, где и выросла. В 2019-м она решила переехать обратно в Россию и устроилась работать учителем в школу.

Недавно у Франсин возник конфликт с соседями из-за вещей на лестничной клетке - по ее словам, к ней применили физическое насилие, ее также оскорбляли из-за цвета кожи. «Черно…ая. Прямо мне такие слова говорит, плохие», - сообщила Вилла о нападках соседей. В итоге женщине пришлось обращаться к врачам, у нее было разбито лицо. Она также утверждает, что участковый игнорирует проблему, он просто не реагирует на ее обращения. По словам Виллы, она боится жить в квартире, где прописана с 1987 года (она является гражданкой России).

Пять лет назад Вилла снялась в документальном фильме российского пропагандистского канала RT «Black in USSR», повествующем об истории чернокожего населения в России. В нем она рассказывала, что уехала из США в РФ из-за расовой дискриминации и полицейского насилия. По ее словам, в Штатах трое белых полицейских напали на нее, когда она попросила у них помощи. Вилла утверждала, что в США так и не решили проблему дискриминации, от которой уехал ее прапрадедушка Джорж Тайнс. Зато в Москве, по ее словам, случайный сотрудник полиции подарил ей цветы, узнав, что она приехала жить в Россию. В последнее время Вилла принимала участие в роликах канала «Тутти Фрутти», где рассказывала, например, о том, почему выбрала растить ребенка в РФ.