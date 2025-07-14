Самвел Карапетян объявил о создании новой политической силы из СИЗО

Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян, находящийся под арестом, объявил о формировании своей политической команды.

«Формирование нашей политической команды стартовало», – говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном на странице его защитников в соцсети, передают армянские СМИ.

Карапетян подтвердил свое намерение «сформировать принципиально новую политическую силу» в Армении.

Заверив, что с уважением относится ко всем политическим силам, которые борются против политики премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, он, вместе с тем, заявил, что у него «свое видение построения будущего Армении».

Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти «несостоятельными». Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении».

Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК «Ташир».