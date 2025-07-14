Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.
Как передает ТАСС, об этом сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
"Цель этого заявления в том, чтобы сказать: у нас заключена очень крупная сделка. На миллиарды долларов - военное оборудование будет закуплено у США, поступит НАТО и другим союзникам и быстро окажется на поле боя. Украина его примет", - заявил Трамп.
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