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В Баку проходит национальный турнир BUTA League по Counter-Strike 2 - ФОТО

First News Media11:03 - Сегодня
В Баку проходит национальный турнир BUTA League по Counter-Strike 2 - ФОТО

По инициативе Федерации киберспорта Азербайджана в Баку проходит национальный турнир по Counter-Strike 2 — BUTA League, все этапы которого организованы в офлайн-формате на площадке GMT Arena.

Согласно заявлению Федерации, участие в турнире приняли 20 команд со всей страны, включая SaintZ, Avenue, Senergy, DIA Brigada, World Wide, Team Pho3n1x, No Info, Covboyz, Kenza, Disband, Take CTRL, Gorgeous Five, 5boyZ, Socarility, Gold Lions, TeamGo, VIA, Akatsuki, AzEİNF и Triple Fire.

На протяжении нескольких недель команды борются за выход в финал, демонстрируя высокий уровень подготовки, тактику и командную игру. В гранд-финал, который пройдёт 20 июля в Stereo Hall, выйдут две сильнейшие команды, чтобы определить чемпиона BUTA League.

Финальное мероприятие будет открыто для всех. Билеты доступны на iticket.az. Зрителей ожидает зрелищная киберспортивная битва, а также развлекательная программа с конкурсами, активностями и призами от партнёров турнира.

Ожидается присутствие представителей Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Министерства науки и образования, что подчёркивает внимание государства к развитию киберспорта среди молодёжи.

Федерация киберспорта Азербайджана отмечает, что BUTA League станет основой для будущих соревнований и площадкой для роста нового поколения профессиональных игроков.

«BUTA League — наш вклад в будущее киберспорта в Азербайджане», — отметил президент Федерации Октай Касымзаде.

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