Азербайджанская студентка покоряет лучшие вузы США со 100% стипендией - ФОТО

Студентка Международного образовательного центра Фидан Аскерли добилась выдающегося результата, набрав 1510 баллов на экзамене SAT и получив 100% стипендию на обучение в престижном Университете Майами (США).

Как передает 1news.az, подготовку к SAT Фидан проходила в Международном образовательном центре. Помимо Университета Майами, она также получила письма о зачислении от ряда других авторитетных вузов, включая Purdue University, University of Wisconsin–Madison, University of Illinois Urbana–Champaign, The University of Tulsa, Simmons University и Constructor University.

Этот успех стал результатом как целеустремлённости и трудолюбия самой студентки, так и высококачественных подготовительных программ, предлагаемых Международным образовательным центром.

Достижение Фидан — ещё одно свидетельство международного признания азербайджанской молодёжи и её вклада в будущее страны.