Школьная форма в Азербайджане: что нужно знать родителям?

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана будет применяться один из четырёх видов школьной формы, утверждённых Кабинетом министров.

Соответствующее решение принял Педагогический совет каждой школы.

Как передает 1news.az, родителям, особенно тем, чьи дети идут в первый класс, рекомендуется обращаться за подробной информацией в колл-центры Агентства и его местных отделений, а также непосредственно в учебное заведение, где будет учиться ребёнок.