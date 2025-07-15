Глава Минобороны Германии призвал союзников приобщаться к покупке оружия для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал другие страны НАТО участвовать в запланированной покупке Patriot и другого оружия для Украины, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NTV.

Писториус вскоре после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал широкий круг стран-членов НАТО участвовать в приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого необходимого Украине американского оружия.

Он отметил, что Германия «внесет свой вклад», но «всем пора открыть кошельки», чтобы быстро собрать необходимые суммы – прежде всего, на усиление украинской ПВО.

«Поэтому сейчас призываю всех продемонстрировать позицию», – призвал Борис Писториус.

Напомним, что в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между Вашингтоном и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после анонсов Трампа заявил, что Германия «играет решающую роль».