Размер государственной пошлины за подачу заявления о выдаче судебного приказа предлагается снизить со 100 до 25 манатов.

Соответствующие изменения в закон «О государственной пошлине» будут обсуждаться на заседании Милли Меджлиса, которое состоится 27 ноября.

Кроме того, предлагается изменить порядок расчёта госпошлины за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по искам имущественного характера. Согласно инициативе, пошлина будет рассчитываться исходя не из всей суммы первоначального иска, а только из той его части, которая оспаривается.

В настоящее время за подачу заявления о выдаче судебного приказа взимается 100 манатов. За исковые заявления имущественного характера на сумму до 1 000 манатов предусмотрена пошлина в размере 30 манатов, а при сумме до 10 000 манатов дополнительно взимается 1% от суммы иска.

Пошлина за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по имущественным и неимущественным искам составляет 50% от установленной пошлины по соответствующей категории исков.

Предлагаемые изменения позволят снизить финансовую нагрузку на заявителей, поскольку размер пошлины будет определяться только в отношении оспариваемой части требований.