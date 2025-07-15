Армянские военные понаблюдают за учениями НАТО в Грузии

Армянские военные примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 («Проворный дух») в качестве наблюдателей, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Учения пройдут с 25 июля по 6 августа на территории Грузии. В этом году они направлены «на повышение боеготовности, развитие взаимодействия и усиление оперативных возможностей стран-участниц».

Программа включает командно-штабные тренировки, грузино-американский тактический конвой по маршруту Сенаки–Вазиани, стрельбы, совместные действия сил спецопераций, а также проверку возможностей Центра боевой подготовки сил обороны Грузии.

В маневрах примут участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Кроме Армении, в качестве наблюдателей к учениям присоединятся и представители японских вооруженных сил.

Источник: Sputnik Армения