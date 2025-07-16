Пашинян: Если не мир с Турцией, то что - война?

Если не идти по пути примирения с такой страной, как Турция, то по какому пути идти?

Подобным вопросом на пресс-конференции 16 июля задался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он поинтересовался, на что рассчитывают люди, которых возмущают усилия властей по нормализации отношений с Турцией. «Они хотят сказать, что с такой страной как Турция нужно идти по пути войны? Мы вообще понимаем, о чем мы говорим?», - не переставал задаваться вопросами Пашинян.

Он добавил, что опасность нынешнего «гибридного нападения» в том, что в общественный диспут вбрасываются тезисы, вокруг которых создается такой шум, что людям не предоставляется возможности понять саму суть этих тезисов.

Пашинян отметил, что неоднократно заявлял о том, что Армения стремится к установлению мира, и сегодня прилагаются все усилия для установления долгосрочного мира. «Мы продолжим наши усилия в этом направлении. И я считаю, что народ Армении содействует нам в этом вопросе. Я не просто предполагаю это, я в этом уверен», - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что с трибуны парламента озвучил стратегию достижения мира и объявил, что продолжит ее реализовывать, а если народ не согласен, то должен обеспечить смену власти. Тот факт, что за его заявлениями не последовало революции, Никол Пашинян связывает с согласием общества со всеми предпринимаемыми властями шагами.

Источник: News.am