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Siberian Wellness идет в ногу с глобальными трендами на рынке биодобавок

First News Media10:50 - Сегодня
Siberian Wellness идет в ногу с глобальными трендами на рынке биодобавок

В последние годы во всём мире растёт интерес к пищевым добавкам как к способу повышения качества жизни.

На фоне этих тенденций, всё больше растущих после пандемии, рынок пищевых добавок стремительно развивается. Потребители больше не ограничиваются витаминами, они также отдают предпочтение натуральным, эффективным формулам, соответствующим индивидуальным потребностям.

Если взглянуть на тенденции 2025 года, можно выделить следующие глобальные тренды в сфере биодобавок:

  • Персонализированные добавки: Решения, основанные на анализе образа жизни и генетических данных, становятся все более популярными.
  • Растительное и натуральное происхождение: Люди предпочитают натуральные продукты без ГМО и искусственных добавок.
  • Поддержка иммунитета и энергии: После пандемии спрос на средства, укрепляющие иммунитет, особенно возрос.
  • Добавки для активного образа жизни: Коллаген, омега-кислоты, адаптогены и т.д. широко используются среди тех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни.
  • Цифровые продажи и надежные бренды: Потребители доверяют не только эффективности, но и прозрачности, сертифицированному качеству и репутации бренда.

Siberian Wellness — наука, опирающаяся на силу природы

Компания Siberian Wellness, основанная в 1996 году, является одним из ведущих мировых брендов, который стоит на передовой этих тенденций и отличающийся своей инновационной, основанной на природных компонентах, продукцией. Компания представляет пищевые добавки не только как поддержку здоровья, но и основной элемент долгосрочной качественной жизни. Соответствуя вышеуказанным трендам, бренд выделяется на фоне других компаний своей высококачественной продукцией. Для примера можно привести следующую продукцию Siberian Wellness, особенно популярную в Азербайджане:

  1. Комплекс фитосорбентов Fitosorbents Pure Life
  2. Противовирусный комплекс EPAM 7 (для поддержки иммунитета)
  3. Продукты по уходу за волосами
  4. Серия Essential Minerals (минералы для поддержки энергии и метаболизма)
  5. L-Carnitine (продукт для спорта)

Почему именно Siberian Wellness?

Ответ на этот вопрос кроется в уникальной природе и ботанике Сибири. Компания использует в ряде продуктов силу адаптогенных растений Сибири, например, таких как родиола розовая (Rhodiola rosea), элеутерококк (Eleuterokokk), аралия (Aralia) и другие.

Наряду с этим:

  • Синтез науки и технологий: Продукция проходит клинические исследования и производится в соответствии с международными стандартами GMP, ISO. Качество продукции Siberian Wellness отвечает соответствующим сертификатам качества и подтверждён сертификатом "Халал".
  • Широкий ассортимент: В ассортименте имеются сотни категорий продукции, среди которых добавки для иммунитета, энергии, метаболизма, ухода за кожей и волосами, спортивные и многое другое.
  • Глобальное присутствие и цифровые платформы: Продукция компании представлена более чем в 60 странах, и достигает широкой аудитории посредством возможностей электронной коммерции.

Конкуренция на рынке пищевых добавок с каждым днём усиливается. Чтобы быть успешным в этой сфере, недостаточно просто предлагать продукт - за брендом должны стоять наука, прозрачность и ценности. Siberian Wellness, опираясь на эти принципы, соединяя силу природы с достижениями науки и следуя глобальным трендам, выделяется наряду с ведущими мировыми марками.

Ознакомиться с продукцией Siberian Wellness и оформить заказ вы можете на сайте: https://az.siberianhealth.com/az/

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