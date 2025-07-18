Саудовская Аравия осудила атаки Израиля на Сирию

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Марко Рубио заявил, что Королевство осуждает атаки Израиля на Сирию и вмешательство во внутренние дела этой страны.

Саудовское информационное агентство (SPA) сообщило, что министр бин Фархан подчеркнул важность уважения независимости и суверенитета Сирии, необходимость прекращения израильских атак на ее территорию и необходимость объединения усилий для поддержки усилий сирийского правительства по достижению безопасности и распространению верховенства закона на всю ее территорию таким образом, чтобы сохранить единство Сирии и достичь гражданского мира.

Агентство пояснило, что в ходе разговора министр иностранных дел Саудовской Аравии высоко оценил усилия США по поддержке безопасности и стабильности в Сирии.

Источник: SANA