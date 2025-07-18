Кремль оценил слова Трампа о разочарованности украинским урегулированием

Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Российская сторона разделяет эти переговорные треки, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это разное: одна тема - это тема украинского урегулирования, другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много», - пояснил представитель Кремля.

14 июля Трамп заявил, что разочарован Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и далее передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки. Кроме того, он пообещал ввести 100-процентные пошлины против торговых партнеров РФ, если договоренности по Украине не будут достигнуты в течение 50 дней.

Источник: ТАСС