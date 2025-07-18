 В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными

First News Media14:20 - Сегодня
В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными

Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы, - прокомментировал он новый пакет санкций ЕС. - Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них».

Песков сказал, что российское руководство проанализирует новый пакет санкций, чтобы минимизировать его последствия.

По словам Пескова, каждый новый пакет санкций бьет по их инициаторам. «Это оружие обоюдоострое», - заметил представитель Кремля.

По его словам, Россия за время введения все новых и новых западных ограничений приобрела к ним иммунитет.

«Вместе с тем, конечно же, мы от санкций приобрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций», - отметил представитель Кремля.

Новый - 18-й - пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает «потолок» цен на закупку российской нефти в ЕС, вводит ограничения против возможностей возобновления работы газопроводов «Северный поток», против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.

Источник: ТАСС

Поделиться:
223

Актуально

Политика

Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Политика

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания ...

Xроника

Состоялось открытие Ходжалинского кирпичного завода - ФОТО

Общество

Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, ...

В мире

Генсек СНГ исключил выход Армении из Содружества

Армения и Иран обсудили вопрос разблокирования коммуникаций

Турция начала проверку в отношении Mastercard и Visa

В Москве не исключили контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

25-летнюю индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля - СМИ

В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов

Ученые узнали, кто построил пирамиду Хеопса

Последние новости

В бакинском суде дал показания азербайджанец, взятый в заложники и подвергшийся пыткам в Армении

Сегодня, 16:00

Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Сегодня, 15:55

Генсек СНГ исключил выход Армении из Содружества

Сегодня, 15:50

Армения и Иран обсудили вопрос разблокирования коммуникаций

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI

Сегодня, 15:40

Турция начала проверку в отношении Mastercard и Visa

Сегодня, 15:35

Сколько трибун и сидений будет создано для зрителей гонок «Формулы-1» в Баку?

Сегодня, 15:30

Ниджат Мамедли: Карта TəhsilPlus будет способствовать улучшению благосостояния преподавателей

Сегодня, 15:25

В Москве не исключили контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Сегодня, 15:20

Госдеп США запретил американским чиновникам публичные оценки выборов в других странах

Сегодня, 15:15

Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете СНГ

Сегодня, 15:00

Состоялось открытие Ходжалинского кирпичного завода - ФОТО

Сегодня, 14:50

Генеральный секретарь Азиатской организации высших органов аудита посетил Милли Меджлис

Сегодня, 14:40

Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в селе Тезебина Ходжалинского района - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными

Сегодня, 14:20

С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Сегодня, 14:15

Кремль оценил слова Трампа о разочарованности украинским урегулированием

Сегодня, 14:08

Украинская разведка совершила кибератаку на сетевую инфраструктуру «Газпрома»

Сегодня, 14:00

Саудовская Аравия осудила атаки Израиля на Сирию

Сегодня, 13:50
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45