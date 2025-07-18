В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными

Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы, - прокомментировал он новый пакет санкций ЕС. - Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них».

Песков сказал, что российское руководство проанализирует новый пакет санкций, чтобы минимизировать его последствия.

По словам Пескова, каждый новый пакет санкций бьет по их инициаторам. «Это оружие обоюдоострое», - заметил представитель Кремля.

По его словам, Россия за время введения все новых и новых западных ограничений приобрела к ним иммунитет.

«Вместе с тем, конечно же, мы от санкций приобрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций», - отметил представитель Кремля.

Новый - 18-й - пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает «потолок» цен на закупку российской нефти в ЕС, вводит ограничения против возможностей возобновления работы газопроводов «Северный поток», против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.

Источник: ТАСС