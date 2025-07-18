Турция начала проверку в отношении Mastercard и Visa

Турецкий Совет по конкуренции начал проверки в отношении международных систем Mastercard и Visa в связи с тем, что они якобы препятствуют проведению местными платежными организациями операций за рубежом.

Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

“Отечественные платежные учреждения могут предоставлять услуги потребителям, которые хотят совершать платежи за рубежом на основании двусторонних соглашений. В рамках этих соглашений трансграничные платежные операции локализуются и могут осуществляться без взимания комиссий со стороны Mastercard и Visa.

Предварительные результаты проверок на местах показывают, что Mastercard и Visa могут препятствовать деятельности платежных организаций, заключивших двусторонние соглашения, различными методами, например, накладывая санкции на банки на основании того, что они нарушают установленные ими правила”, - говорится в сообщении.

По информации совета по конкуренции, в частности, планируется проверить данные о том, что Mastercard и Visa препятствуют использованию турецкими организациями POS-инфраструктуры за рубежом для проведения платежных операций.

Источник: ТАСС