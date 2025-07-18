Обсуждены возможности сотрудничества железнодорожных ведомств Азербайджана и Пакистана - ФОТО

Руководство ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; одна из компаний AZCON Holding) провело видеовстречу с председателем Пакистанских железных дорог Саидом Мазаром Али Шахом.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере увеличения объемов грузоперевозок, интеграции портов, совместных инвестиционных проектов, а также транспортных маршрутов, пролегающих через Азербайджан и Пакистан в рамках сообщения Восток-Запад.

Стороны подчеркнули возможность использования различных направлений маршрута Южная Азия – Кавказ – Европа для взаимного товарооборота. Также выражена поддержка развитию соединяющего континенты мультимодального транспортного коридора, пролегающего через Китай, Пакистан, Афганистан, Туркменистан и Азербайджан.

В контексте двусторонних отношений состоялся обмен мнениями по вопросам развития партнерских пилотных проектов в сфере грузоперевозок, в частности проектов «Экспресс Пакистан–Азербайджан» и «Пакистан - Иран - Азербайджан», также были обсуждены потенциал использования пакистанского порта Гвадар и значимость Срединного коридора.