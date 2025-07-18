18-й пакет санкций ЕС включает понижение потолка цен на нефть РФ

Евросоюз в рамках 18-го пакета антироссийских санкций снизит потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель и введет санкции против 105 танкеров, перевозящих ее по рыночным ценам.

Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Последнее предложение Еврокомиссии по этой теме включало введение так называемого гибкого потолка цен на нефть, который должен быть на 15% ниже рыночной цены.

В свою очередь глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что санкции также будут введены против еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ по рыночной цене, газопровода «Северный поток», а также против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Под действие санкций попадет и ряд китайских банков, поддерживающих РФ.

Агентство DPA уточняет, что новый пакет ограничительных мер предполагает, что будут исключены возможный повторный ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 1» и использование трубопровода «Северный поток – 2».

18-й пакет санкций включает рестрикции в отношении 22 российских банков, сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«С новыми санкциями в отношении более чем 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запретом на строительство «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» и снижением предельных цен на нефть мы гарантируем, что у России закончатся <…> деньги», - написал он в X.

Источник: ТАСС