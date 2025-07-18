CBS News: Пезешкиан получил ранения в результате израильских ударов в июне

Два источника в американской разведке подтвердили каналу CBS News, что президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время одной из атак Израиля на Иран в июне, пишет MigNews.

Источники заявили, что сообщения иранских государственных СМИ о том, что Пезешкиан присутствовал на заседании Высшего совета национальной безопасности в момент нанесения удара, верны. В сообщении государственных СМИ говорится, что он получил травмы ноги, когда выбирался через аварийную шахту.

В интервью Такеру Карлсону в начале этого месяца Пезешкиан заявил, что Израиль пытался убить его, обстреляв район, в котором он находился.

На вопрос, считает ли он, что Израиль пытался его убить, Пезешкиан ответил: «Да, они пытались. И действовали соответственно, но потерпели неудачу».

«За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. За ним стоял Израиль. Я был на встрече. Мы обсуждали пути продвижения вперед», - сказал он в интервью.