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Пресечена попытка незаконного провоза бриллиантов

First News Media12:15 - Сегодня
Пресечена попытка незаконного провоза бриллиантов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного провоза бриллиантов через таможенную границу страны.

При досмотре ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, на мониторе были обнаружены подозрительные элементы, в связи с чем был применен таможенный досмотр.

В ходе досмотра в сумке гражданина были обнаружены бриллианты общим весом 111,95 карата, которые находились в 7 небольших целлофановых пакетах и не были заявлены таможенным органам.

По факту ведется расследование.

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