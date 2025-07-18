Пресечена попытка незаконного провоза бриллиантов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного провоза бриллиантов через таможенную границу страны.

При досмотре ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, на мониторе были обнаружены подозрительные элементы, в связи с чем был применен таможенный досмотр.

В ходе досмотра в сумке гражданина были обнаружены бриллианты общим весом 111,95 карата, которые находились в 7 небольших целлофановых пакетах и не были заявлены таможенным органам.

По факту ведется расследование.