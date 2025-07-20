Число пострадавших от пищевого отравления в Кюрдамире достигло 24 человек - ОБНОВЛЕНО
В Кюрдамирском районе число пострадавших от пищевого отравления достигло 24 человек.
Об этом Report сообщили в TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).
Отмечается, что среди отравившихся 6 детей, 14 женщин и 10 мужчин.
В настоящее время все пациенты отпущены домой для амбулаторного лечения.
Ранее Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) сообщило Report, что вместе с соответствующими структурами ведет расследование для выяснения причин происшествия в ресторане "Нафталан", деятельность которого была ограничена.
08:55
В одном из центров отдыха Кюрдамира произошло массовое отравление.
Во время мероприятия более 10 гостей почувствовали недомогание после приема пищи, предварительно они отравились пищей.
Посетителей с симптомами отравления доставили машинами скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.
Все госпитализированные являются жителями Кюрдамирского района.
В стационар помещены:
Салимли Умуд Илькин оглу - 2010 года рождения
Ширалиева Фируза Шахталы гызы - 1992 года рождения
Ширалиева Айдан Мамед гызы - 2009 года рождения
Мамедова Кёнюль Ильгар гызы - 1992 года рождения
Оруджева Саадат Мехраб гызы - 2002 года рождения
Шамиев Мубариз Аннагы оглу - 1979 года рождения
Шамиева Самира Гара гызы - 1983 года рождения
Мамедов Рамиль Мохкам оглу - 1986 года рождения
Шамиев Умид Мубариз оглу - 2002 года рождения
Шамиева Хатун Мубариз гызы - 2006 года рождения
Аскерли Гурбан Низами оглу - 2010 года рождения
Султанлы Сехрая Интигам гызы - 2015 года рождения.
По факту ведутся проверки.