Найдены тела утонувших на пляже в Новханы подростков - ОБНОВЛЕНО

Найдены тела двух подростков, утонувших в море в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщает Report, тела были переданы их семьям.

Отмечается, что подростки организовали небольшое застолье на берегу моря по случаю проводов брата одного из них на военную службу. Около 04:00 ночи двое подростков, которым было по 16 лет, вошли в море. После этого они пропали. В результате поисковых мероприятий тела обоих подростков были найдены вблизи ресторана «Гилавар», расположенного поблизости.

По факту ведется расследование.

14:05

Стали известны имена двух человек, утонувших в море в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщает Report, жертвами стали жители города Хырдалан — родившийся в 2009 году Косаев Такир Азад оглу и Новрузов Агиль Нахид оглу.

Оба подростка были учениками средней школы №21 Кяльбаджарского района.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы с участием соответствующих структур.

11:15

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что два человека утонули в море в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщили в ведомстве, к месту происшествия привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.