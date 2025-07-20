150 лет – устойчивое развитие азербайджанской прессы

Современный, глобализирующийся мир, как и в других сферах, требует обновления и от медиаотрасли Азербайджана, способности отвечать на новые вызовы, а также обеспечения точного, достоверного и беспристрастного информирования общества в условиях прозрачности.

На протяжении всей истории азербайджанской государственности и процесса созидания всегда придавалось большое значение просвещению, объективной оценке происходящих событий, информированию общества, а также развитию самой журналистики как важнейшего общественного института.

Исторически свобода слова во всех странах служит осуществлению стремления людей свободно выражать свои мысли. Не случайно, что обладающая сильным влиянием на общественное мнение пресса по всему миру получила название «четвёртой власти». В странах, где существует свободная пресса, естественным образом формируется атмосфера демократии и политического плюрализма.

В этом году исполняется 150 лет со дня основания национальной журналистики Азербайджана. Именно 22 июля 1875 года Хасан бек Зардаби выпустил первый азербайджаноязычный газетный номер — газету «Экинчи». Это стало одним из важнейших событий в истории национального пробуждения и культурного прогресса нашего народа. Несмотря на то что до сентября 1877 года вышло всего 56 номеров, издание сыграло неоценимую роль в становлении и развитии национальной прессы Азербайджана.

За прошедшие годы азербайджанская национальная пресса прошла богатый и достойный путь развития, охватывающий различные исторические периоды.

После восстановления независимости Азербайджана был осуществлён возврат ко многим национально-духовным ценностям, что также отразилось в сфере СМИ. Начиная с 1993 года, в результате реализуемых под руководством Великого Лидера Гейдара Алиева медийных реформ в стране была отменена цензура, устранены иные искусственные препятствия, ограничивавшие свободу слова и информации. Это создало прогрессивную законодательную базу, регулирующую деятельность СМИ. Были предприняты последовательные меры по решению проблем медиасферы, укреплению её экономической независимости, а также повышению её роли в построении гражданского общества.

В условиях современных вызовов, продиктованных четвёртой промышленной революцией, необходимо, чтобы журналистская деятельность в Азербайджане, а также работа на информационных порталах и инновационных платформах велись более организованно и системно. В этом контексте важными задачами являются совершенствование работы медиаинститутов и развитие журналистики в соответствии с требованиями современности.

Не случайно сегодня в нашей стране издаётся множество газет и журналов, активно развивается интернет-журналистика. Современные информационные технологии превратили азербайджанскую прессу в часть глобального информационного пространства.

Благодаря высшей политической воле в Азербайджане утвердились принципы свободы прессы, а на рынке наблюдается изобилие газет и журналов. Под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева была разработана и принята Концепция государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике.

Кроме того, в 2021 году в стране был подготовлен новый законопроект «О медиа». Его принятие в Парламенте сопровождалось широкими обсуждениями, в ходе которых прозвучали мнения различных независимых и корпоративных экспертов, а также предложения, основанные на международном опыте. Новый закон направлен на адаптацию медиадеятельности к вызовам цифровой эпохи и оздоровление информационного пространства страны.

Как отметил Президент Ильхам Алиев: “Мы все стремимся и будем стремиться к тому, чтобы сделать нашу страну ещё сильнее и обеспечить лучшее благосостояние азербайджанского народа. Конечно, при этом большую ответственность несут как власть, так и пресса.”

В результате проведённой работы мы сегодня наблюдаем совершенно новую картину как на телеэкранах, так и в социальных сетях, блогосфере и традиционной журналистике. Это, с одной стороны, создаёт дополнительное пространство для альтернативных взглядов, а с другой — способствует укреплению порядка и дисциплины, необходимых для достижения поставленных целей.

Азербайджанские журналисты также достигли значительных успехов в области военной журналистики. Во время 44-дневной Второй Карабахской (Отечественной) войны они рисковали своими жизнями, чтобы донести правду о происходящем в зоне боевых действий до народа и мировой общественности. Работая круглосуточно в самых опасных районах, они с честью исполняли свой профессиональный долг.

Сегодня в Азербайджане чтят память журналистов, героически погибших во время Первой и Второй Карабахских войн, а также в послевоенный период. Их светлая память всегда будет храниться с уважением в сердцах азербайджанского народа.

Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев в ходе Второй Карабахской войны вёл активную борьбу на информационном фронте, давая интервью авторитетным мировым СМИ и донося до них справедливую позицию Азербайджана. Это стало новой точкой отсчёта и ориентиром для наших журналистов.

Медиа нашей страны внесли значительный вклад в информационную борьбу против вражеской пропаганды во время Отечественной войны, и продолжают это дело и в послевоенный период, расширяя сотрудничество с глобальными медиаорганизациями через форумы и международные мероприятия. Сегодня профессиональные журналисты активно информируют как внутреннюю, так и мировую общественность о каждом заявлении Президента Ильхама Алиева в поддержку мира, а также о реальной ситуации в освобождённых территориях.

Сегодня в освобождённых от оккупации городах Азербайджана, полностью восстановивший свой суверенитет, наша национальная пресса профессионально продолжает свою миссию, унаследованную из прошлых веков, в рамках проводимых глобальных мероприятий.

19 июля 2025 года в городе Ханкенди начал свою работу III Шушинский Глобальный Медиафорум, ставший уже традиционным, на тему «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта». Во время открытия форума президент Ильхам Алиев ответил на вопросы представителей СМИ из различных стран мира. Через платформу местных и международных журналистов миру вновь были продемонстрированы новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе, а также стремление Азербайджана к установлению мира на Южном Кавказе.

Отрадно, что 150-летие азербайджанской национальной прессы совпадает с Годом Конституции и Суверенитета, который является предметом гордости для нашего народа. Именно провозглашение свободы слова и прессы в Конституции как одного из основополагающих принципов стало основой для формирования в стране свободных и сильных СМИ как общественного института.

Таким образом, в условиях сложного периода глобальной трансформации крайне важно, чтобы национальная пресса Азербайджана действовала профессионально, ответственно и в рамках национальных интересов. Эту сложную и благородную задачу в нашей стране выполняет большая журналистская семья. Мы верим, что современная азербайджанская пресса, учитывая глобальные тенденции, всегда будет ставить интересы государства превыше всего и играть более активную роль в информировании общества о международной позиции нашей страны и происходящих в жизни позитивных изменениях.

Автор: Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мазахир Эфендиев