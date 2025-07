Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу, который накануне поделился на своей странице в соцсети Truth Social выступлением азербайджанского лидера на Шушинском глобальном форуме.

Как сообщает 1news.az, в публикации Ильхама Алиева в социальной сети «X» говорится:

"Хочу выразить благодарность Президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моими заявлениями о партнерстве США и Азербайджана, и о приверженности мирной повестке как в глобальном, так и в региональном масштабе.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия Президента Трампа по продвижению мира и стабильности во всем мире, в том числе, в нашем регионе. Мы также разделяем общие ценности, такие, как важность семейных традиций, и надеемся, что во время его президентства отношения между Азербайджаном и США достигнут нового уровня», - написал Президент Ильхам Алиев.

"Желаем ему дальнейших успехов во всех его начинаниях на этом пути", - отметил глава государства.

I would like to express my gratitude to President Donald Trump for sharing my remarks on his social media platform regarding the U.S.-Azerbaijan partnership and his commitment to a peace agenda - both globally and in our region - which I conveyed at the Shusha Global Media Forum.… pic.twitter.com/6T2bjXeFeK — Ilham Aliyev (@presidentaz) July 22, 2025