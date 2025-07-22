Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах расследования крушения самолета AZAL

Баку надеется, что российская сторона в ближайшее время проинформирует Азербайджан о ходе и конкретных результатах расследования крушения самолета AZAL, а также о привлечении к ответственности лиц, совершивших это преступление.

Об этом заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, находящийся с визитом в Турции.

«Если этот шаг не будет сделан, то, как отметил Президент Ильхам Алиев, мы оставляем за собой право обратиться в международные суды», - сказал К.Алиев.

Генпрокурор отметил, что сразу после инцидента органы прокуратуры Азербайджана возбудили уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Одновременно уголовное дело было заведено и казахстанской стороной. Затем к процессу был привлечен и Следственный комитет России.

«Может возникнуть вопрос, почему несколько стран заводят уголовные дела по одному и тому же инциденту? Потому что этот вопрос затрагивает интересы всех трех государств. В результате инцидента погибли и получили ранения граждане всех трех стран, а также граждане других государств», — отметил Кямран Алиев.

Он сообщил, что официальные структуры Азербайджана сотрудничают по этому вопросу как с российской, так и с казахской стороной.

«Как отметил Президент Ильхам Алиев, мы находимся на постоянной связи со Следственным комитетом России, направляем письма. Другая сторона пока не сообщила нам о конкретных результатах расследования, ссылаясь на проведение следственных действий и экспертиз», — подчеркнул генпрокурор.

По словам К.Алиева, у азербайджанской стороны достаточно доказательств по данному инциденту.

«С самого начала нами собраны все необходимые доказательства. У нас достаточно информации о происшествии и его причинах, имеются доказательства. Мы координируем свою деятельность с казахстанской стороной. Недавно члены нашей следственной группы посетили Казахстан и провели рабочую встречу с коллегами. Мы также находимся в контакте с бразильской прокуратурой, поскольку самолет Embraer-190 был произведен в этой стране», — добавил он.

Источник: АзерТАдж