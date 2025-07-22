Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Премьера нового фильма Хилала Байдарова состоится на Венецианском международном кинофестивале, который пройдет на острове Лидо в Венеции в период с 27 августа по 6 сентября.

Мировая премьера фильма «Boşluğa xütbə» (Sermon to the Void) пройдет в рамках внеконкурсной программы Венецианского международного кинофестиваля – отметим, что Хилал Байдаров в данном проекте выступил не только как режиссер, автор сценария и монтажер, но и как продюсер.

«Фильм, являющийся совместным производством Азербайджана, Мексики и Турции, рассказывает о путешествии Шаха Исмаила в поисках воды жизни на фоне приближения конца света», - отмечается в сообщении Ucqar Film, опубликованном в социальной сети Facebook.

Главные роли в фильме сыграли Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов, Орхан Искендерли. Исполнительные продюсеры - Орхан Фикретоглу, Огуз Тюмюклю, Нури Джем Эрбак. Автор музыки – Кенан Рустамлы.

Поддержку постпродакшена проекту оказало Киноагентство Азербайджанской Республики (ARKA).

Напомним, что именно Хилал Байдаров стал первым азербайджанским режиссером, чей фильм был включен в основную программу Венецианского международного кинофестиваля – произошло это в 2020 году с его фильмом «In Between Dying».

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