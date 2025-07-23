Ильхам Алиев распорядился о ремонте автодорог в Шамкирском районе

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог Делляр Джейир – Делляр Дашбулаг и Гядимгала – Мискинли – Кечили – Хулуф в Шамкирском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, на ремонт автодорог, соединяющих 6 населенных пунктов с населением 20 тыс. человек, Госагентству автодорог Азербайджана будет первоначально выделено 2 млн манатов из распределения средств, предусмотренных в госбюджете АР на 2025 год для государственных капвложений (инвестиционных расходов).

Министерству экономики поручено предусмотреть финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта дороги, в проекте госбюджета 2026 года.