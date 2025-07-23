Разбойное нападение на кафе в Балакене

В Балакенском районе ночью произошло разбойное нападение на одно из заведений. Неизвестный, вооружившись колюще-режущим предметом, ворвался в кафе, потребовал у женщины-арендатора деньги из кассы и угрожал ей смертью, если она не подчинится.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Балакенского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен и задержан 29-летний Рамазан Рамазанов, подозреваемый в совершении этого преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении Рамазанова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.