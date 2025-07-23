Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

На турецком курорте Бодрум был представлен проект Bvlgari Resort and Mansions Bodrum, а также показан первый законченный особняк этого проекта.

В Бодруме, где, кажется, яблоку негде упасть и отель следует за отелем, Bvlgari смогли найти целый полуостров, тихий и первозданный, с длинной береговой линией. Здесь среди 68 га садов будут построены 101 частная резиденция, а также основное здание и виллы отеля Bulgari и, конечно, SPA, рестораны и амфитеатр с видом на Эгейское море для массовых мероприятий. Партнером Bvlgari стала турецкая компания AHEN, которая основана Мехметом Дженгизом, председателем правления Cengiz Holdings, ведущего турецкого конгломерата в сфере строительства, энергетики, горнодобычи и туризма. А спроектировало все архитектурное бюро ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, которое занимается всеми отелями и курортами Bvlgari.

В особняках будет от 3 до 6 спален, а площадь участков варьируется от 850 до 2800 кв. м — у каждого будет своя терраса и бассейн, и с каждой террасы будет отрываться морская панорама. Все резиденции будут максимально вписаны в ландшафт — так, например, их крыши будут покрыты местными растениями, чтобы не нарушать целостность панорамы с воды. Вообще по окончании строительства все биоразнообразие этого исключительного места будет сохранено и восстановлено.

Та резиденция, что была показана международной прессе, - двухэтажная, с шестью спальнями, и ее сад спускается террасами к пляжу, а панорамные окна гостиной обращены на закат. Центральный элемент интерьера — лестница на 2 этажа – напоминает о том, что Bvlgari – это, прежде всего, римский ювелирный дом: она сделана из цельного массива травертина с действительно ювелирной виртуозностью (два главных камня в отделке тут местные травертин и песчаник, а также кварцит Perla Rocca в ванных комнатах). Ну и, конечно, об этом напоминает выбор предметов интерьера — помимо современных итальянских брендов, дом украшает коллекция керамики позапрошлого века в стиле Изник с исторической флорентийской̆ мануфактуры Cantagalli, а среди полотен современных турецких художников висит анатолийский̆ килим XVIII века — драгоценный артефакт, связывающий историю и современность этих мест. Приверженность средиземноморскому культурному наследию в сочетании со смелой устремленностью в будущее, столь узнаваемая в украшениях и часах Bvlgari, обретает еще одно архитектурное воплощение. Курорты бренда открывают все новые грани большого рафинированного мира Bvlgari.

В июне Bvlgari Hotels & Resorts также сообщили о том, что подписано соглашение о строительстве курорта с отелем и частными особняками также на приватном острове в Абу-Даби, открытие запланировано на 2030 год.

Автор: Елена Стафьева

На правах рекламы