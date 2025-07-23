 Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

First News Media17:32 - Сегодня
Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

На турецком курорте Бодрум был представлен проект Bvlgari Resort and Mansions Bodrum, а также показан первый законченный особняк этого проекта.

В Бодруме, где, кажется, яблоку негде упасть и отель следует за отелем, Bvlgari смогли найти целый полуостров, тихий и первозданный, с длинной береговой линией. Здесь среди 68 га садов будут построены 101 частная резиденция, а также основное здание и виллы отеля Bulgari и, конечно, SPA, рестораны и амфитеатр с видом на Эгейское море для массовых мероприятий. Партнером Bvlgari стала турецкая компания AHEN, которая основана Мехметом Дженгизом, председателем правления Cengiz Holdings, ведущего турецкого конгломерата в сфере строительства, энергетики, горнодобычи и туризма. А спроектировало все архитектурное бюро ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, которое занимается всеми отелями и курортами Bvlgari.

В особняках будет от 3 до 6 спален, а площадь участков варьируется от 850 до 2800 кв. м — у каждого будет своя терраса и бассейн, и с каждой террасы будет отрываться морская панорама. Все резиденции будут максимально вписаны в ландшафт — так, например, их крыши будут покрыты местными растениями, чтобы не нарушать целостность панорамы с воды. Вообще по окончании строительства все биоразнообразие этого исключительного места будет сохранено и восстановлено.

Та резиденция, что была показана международной прессе, - двухэтажная, с шестью спальнями, и ее сад спускается террасами к пляжу, а панорамные окна гостиной обращены на закат. Центральный элемент интерьера — лестница на 2 этажа – напоминает о том, что Bvlgari – это, прежде всего, римский ювелирный дом: она сделана из цельного массива травертина с действительно ювелирной виртуозностью (два главных камня в отделке тут местные травертин и песчаник, а также кварцит Perla Rocca в ванных комнатах). Ну и, конечно, об этом напоминает выбор предметов интерьера — помимо современных итальянских брендов, дом украшает коллекция керамики позапрошлого века в стиле Изник с исторической флорентийской̆ мануфактуры Cantagalli, а среди полотен современных турецких художников висит анатолийский̆ килим XVIII века — драгоценный артефакт, связывающий историю и современность этих мест. Приверженность средиземноморскому культурному наследию в сочетании со смелой устремленностью в будущее, столь узнаваемая в украшениях и часах Bvlgari, обретает еще одно архитектурное воплощение. Курорты бренда открывают все новые грани большого рафинированного мира Bvlgari.

В июне Bvlgari Hotels & Resorts также сообщили о том, что подписано соглашение о строительстве курорта с отелем и частными особняками также на приватном острове в Абу-Даби, открытие запланировано на 2030 год.

Автор: Елена Стафьева

На правах рекламы

Поделиться:
280

Актуально

Точка зрения

Когда прорвало: почему Москва внезапно решила демонизировать Азербайджан

Общество

Скончался военнослужащий Госпогранслужбы

Xроника

Ильхам Алиев распорядился о ремонте автодорог в Шамкирском районе

Общество

Азербайджан экстрадировал в Казахстан обвиняемого в убийстве и разбое

Общество

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Выбор редактора

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Новости для вас

Экс-владелец сети магазинов IDEAL вышел на свободу

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Последние новости

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Сегодня, 19:15

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

Сегодня, 18:47

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Сегодня, 18:32

Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

Сегодня, 18:17

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Сегодня, 18:05

Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 18:02

Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на полном прекращении огня

Сегодня, 17:45

В этом районе Азербайджана отменили пышные поминки

Сегодня, 17:39

В Сабаильском районе перекроют дорогу на два дня

Сегодня, 17:35

Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

Сегодня, 17:32

Разбойное нападение на кафе в Балакене

Сегодня, 17:12

70-летнюю израильтянку заподозрили в планах убить Нетаньяху

Сегодня, 16:58

В России принудительные работы перестали быть альтернативой заключению

Сегодня, 16:52

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Сегодня, 16:48

​​​​​​​ООН готовится к историческому решению по ответственности государств за ущерб климату и окружающей среде

Сегодня, 16:30

После обращения Трампа Coca-Cola согласилась изменить рецепт напитка

Сегодня, 16:27

С этой даты начинается электронная подача документов для магистрантов

Сегодня, 16:21

Костер из контрацептивов решили устроить в Европе

Сегодня, 16:14

Минфин обнародовал размер госдолга по состоянию на первое полугодие

Сегодня, 16:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45