В Гяндже находившийся в розыске мужчина оказал вооруженное сопротивление полиции
Ранее неоднократно судимый 30-летний Фарид Мамедов, находившийся в розыске, при задержании в городе Гяндже оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться.
Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, полицейские предотвратили попытку, применив табельное оружие.
Так, получивший ранения Ф.Мамедов был доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
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