В Гяндже находившийся в розыске мужчина оказал вооруженное сопротивление полиции

Ранее неоднократно судимый 30-летний Фарид Мамедов, находившийся в розыске, при задержании в городе Гяндже оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, полицейские предотвратили попытку, применив табельное оружие.

Так, получивший ранения Ф.Мамедов был доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное.

По факту ведется расследование.