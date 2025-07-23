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Стали известны нюансы возможной сделки США и ЕС

First News Media23:40 - 23 / 07 / 2025
Стали известны нюансы возможной сделки США и ЕС

Европейский союз и Соединённые Штаты Америки могут заключить торговое соглашение с тарифами на уровне 15% для импорта товаров из ЕС в США

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Брюссель может согласиться на так называемые взаимные пошлины, чтобы избежать угрозы президента США повысить их до 30% с 1 августа.

По данным источников, обсуждаемая схема во многом напоминает соглашение, ранее заключённое президентом США Дональдом Трампом с Японией - универсальные пошлины на импортные товары будут снижены до 15 процентов. По словам американского лидера, сделка, которую ему удалось заключить с Токио, возможно, окажется самой крупной в истории, поскольку японская сторона обязуется инвестировать в экономику США 550 миллиардов долларов.

В случае заключения сделки, определённые категории продукции — включая самолёты, крепкий алкоголь и медицинское оборудование — могут быть полностью освобождены от пошлин.

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