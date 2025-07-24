Великое возвращение: В агдеринское село Гасанриз отправлено еще 29 семей - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 24 июля из Тертера в агдеринское село Гасанриз была отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Гасанриз переселяются 29 семей - 114 человек.

Вернувшиеся на родину жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тыс. человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.