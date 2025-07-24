Великое возвращение: Еще 29 семьям в селе Гасанриз вручены ключи от их домов - ФОТО

В рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли. Сегодня семьям, прибывшим в село Гасанриз Агдеринского района были вручены ключи от квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Гасанриз переселены 29 семей - 114 человек. Среди вернувшихся в Гасанриз переселенцев были семьи, временно размещенные в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей от домов семьям приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Выступая на мероприятии, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил жителей, переехавших на родные земли, и отметил, что в селе для них созданы все условия.

Бывшим вынужденным переселенцам были вручены ключи от квартир и их семьи заселились в новые дома.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.