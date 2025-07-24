В первом полугодии жертвами армянского минного террора в Азербайджане стали 18 человек

В результате минного террора армянской стороны, в первом полугодии 2025 года в Азербайджане из-за взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов получили ранения различной степени тяжести 18 человек.

Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии под председательством генерального прокурора Кямрана Алиева, проведенном в формате видеоконференции прокуратурой Азербайджанской Республики с целью обсуждения работы, проделанной в сфере борьбы с преступностью и других сферах за первую половину 2025 года, а также предстоящих задач.

Согласно информации, с ноября 2020 года по настоящее время жертвами минного террора стали в общей сложности 400 человек, из них 70 человек погибли, 330 получили телесные повреждения различной степени тяжести.