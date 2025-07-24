В Южной Корее допустили приглашение Ким Чен Ына на саммит АТЭС в Сеул

Республика Корея не исключает возможность приглашения лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце октября в городе Кёнджу.

Об этом сообщил неназванный представитель администрации президента Южной Кореи, пишет газета Korea Times.

"По сложившейся практике принимающие страны могут приглашать лидеров не входящих в АТЭС государств для неформальных встреч на полях саммита, - заявил чиновник. - Саммит АТЭС должен стать платформой для привлечения международной поддержки мира на Корейском полуострове". При этом он указал, что в настоящее время никаких обсуждений относительно приглашения КНДР не ведется.

МИД Южной Кореи также заявил, что любые решения по приглашению КНДР требуют согласования с членами АТЭС и на данный момент такие консультации не ведутся. Тем не менее ведомство не исключило полностью такую возможность.

На прошлой неделе в ходе слушаний в парламенте кандидат на пост министра объединения Чон Дон Ён выразил мнение, что участие Ким Чен Ына в саммите АТЭС могло бы значительно повысить шансы на прямые контакты между лидерами КНДР и США и внести вклад в снижение напряженности на Корейском полуострове.

В рамках подготовки к саммиту президент Республики Корея Ли Чжэ Мён 15 июля направил официальные приглашения членам АТЭС.

Источник: ТАСС