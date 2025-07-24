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Названы лица, фигурирующие в цепочке действий, приведших к удару по гражданскому рейсу AZAL

First News Media20:21 - Сегодня
Названы лица, фигурирующие в цепочке действий, приведших к удару по гражданскому рейсу AZAL

В цепочке действий, приведших к удару по гражданскому рейсу AZAL, фигурируют следующие ключевые лица:

Генерал-майор Александр Толопило — командир 51-й дивизии ПВО, отдавший приказ на пуск ракеты;

Подполковник Николай Орлянский — принял приказ и передал его в расчёт;

Капитан Дмитрий Паладичук — получил приказ на непосредственный запуск;

Капитан Дмитрий Пудовкин — старший штурман группы боевого управления 51-й дивизии ПВО;

Подполковник Владимир Яновский — оперативный дежурный штаба Южного военного округа;

Полковник Геннадий Еременко — оперативный дежурный командного пункта 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

Об этом сообщает Minval Politika.

Все они, согласно источникам агентства, играли активную роль в событиях, приведших к трагедии. Несмотря на это, ни один из них не понёс ответственности — более того, некоторые получили повышение.

Сегодня вечером в 21:00 по бакинскому времени Minval Politika в своем телеграм-канале Minval — LIVE обнародует личные голосовые комментарии капитана Дмитрия Паладичука — ключевого фигуранта в деле об ударе по рейсу AZAL Embraer 190.

Эти записи, оказавшиеся в распоряжении редакции, были сделаны самим капитаном незадолго после инцидента. Они предназначались для отправки сослуживцам в качестве ответов на их вопросы о случившемся.

Источник: Minval

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