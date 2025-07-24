Посол Азербайджана встретился с министром транспорта и логистики Королевства Марокко - ФОТО

23 июля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов встретился с министром транспорта и логистики Королевства Марокко Абдессамадом Каюхом.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации рамочного соглашения в области логистики, подписанного между Азербайджаном и Марокко в рамках последнего заседания межправительственной комиссии. Стороны обсудили создание рабочей группы между соответствующими ведомствами для реализации данного документа и дальнейшие практические шаги.

Кроме того, было отмечено, что отмена визового режима между двумя странами придала серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма, была рассмотрена работа по открытию прямого авиасообщения, а также состоялся обмен мнениями по плану действий по ускорению этого процесса.

В ходе встречи также было подчеркнуто активное участие Азербайджана и Марокко в важных региональных и международных транспортных проектах, широко обсуждены текущий потенциал и перспективы будущего сотрудничества в этой сфере.