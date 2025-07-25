Предотвращен контрабандный ввоз бриллиантов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в страну бриллиантов.

По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, в ходе досмотра ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, на мониторе были замечены подозрительные предметы, и был применен таможенный досмотр.

В результате досмотра в чемодане гражданина были обнаружены алмазы общим весом 700,60 карата, которые находились в 24 небольших целлофановых пакетах, скрытых от таможенного контроля.

По факту ведется расследование.