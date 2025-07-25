Солдата СНБ Армении довели до самоубийства - ОБНОВЛЕНО

Уголовное производство инициировано по факту смерти военнослужащего Пограничных войск СНБ Армении.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете республики.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Давид-Бек Сюникской области Армении 18-летний военнослужащий Погранвойск СНБ скончался в результате инцидента с сослуживцем.

В СК уточнили, что дело заведено по признакам доведения до самоубийства по неосторожности (ст. 522 УК Армении).

Проводятся неотложные следственно-процессуальные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

10:40

В селе Давид Бек погиб военнослужащий Пограничных войск Службы национальной безопасности Армении.

Об этом сообщили армянские СМИ.

По их информации, погибшему было 18 лет. Между ним и другим военнослужащим произошёл конфликт, в ходе которого было применено холодное и огнестрельное оружие. В результате инцидента один из участников скончался.

Официальные органы пока не прокомментировали случившееся. Обстоятельства трагедии уточняются.